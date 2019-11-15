Париж. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Саммит "нормандского формата" с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.

Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции.

В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

В минувшем октябре президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на проведение в скором времени саммита в "нормандском формате", и выразил надежду на достижение на нем осязаемых результатов.

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