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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 15:07 18.10.2018 - 15:07

Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Европейский совет в постановлении, принятом в четверг в Брюсселе, поручил Европарламенту и Совету ЕС приступить к решению ряда задач по урегулированию миграционного кризиса на основе предложений Еврокомиссии.

"Европейский совет предлагает Европейскому парламенту и Совету ЕС изучить в качестве первоочередной задачи недавние предложения комиссии по директиве о возврате (нелегальных мигрантов - ИФ), агентству по предоставлению убежища, и европейскому корпусу пограничной и береговой охраны, обеспечив наиболее эффективное использование ресурсов и разработав общие минимальные нормы по наблюдению за внешними границами при соблюдении ответственности государств-членов", - говорится в заключениях Евросовета.

Европейские лидеры указали, что следует делать больше для повышения эффективности возвратов.

"Существующие соглашения о реадмиссии должны применяться лучше, недискриминационным образом по отношению ко всем государствам-членам, и новые соглашения и договоренности должны быть достигнуты при создании и применении необходимого рычага воздействия с использованием всех соответствующих политик и инструментов, включая развитие, торговлю и визовую политику", - сказано в документе.

Саммит счел необходимыми дополнительные усилия для полной реализации декларации ЕС-Турция по урегулированию миграционного кризиса.

В заключениях также отмечается, что канцлер председательствующей в Совете ЕС Австрии Себастьян Курц доложил на саммите о реформе совместной европейской системы убежища и о перспективах прогресса по ее различным элементам.

"Европейский совет призвал председательство Совета ЕС продолжить свою работу с целью как можно скорейшего ее завершения", - отмечается в заключительном документе саммита.

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