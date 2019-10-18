Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 9:10

Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Европейский совет, заседающий в Брюсселе, подтвердил солидарность с Кипром, в чьей исключительной экономической зоне Турция ведет буровые работы на шельфе.

"Европейский совет также присоединяется к заключениям Совета ЕС от 14 октября 2019 года о работах Турции по незаконному бурению в исключительной экономической зоне Кипра и подтверждает свою солидарность с Кипром", - говорится в документе саммита ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.

Евросовет отметил, что будет следить за этой ситуацией.

Как сообщалось, Совет ЕС по иностранным делам одобрил подготовку ограничительных мер в отношении Турции за бурение шельфа в исключительной экономической зоне Кипра.

"Совет, основываясь на уже проведенной подготовительной работе, согласен с тем, что будет введен в действие рамочный режим ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц, ответственных за незаконную буровую разработку углеводородов в восточном Средиземноморье или вовлеченных в нее, и предлагает высокому представителю (ЕС по иностранным делам - ИФ) и (Европейской) комиссия быстро представить предложения на этот счет", - говорилось в постановлении совета, заседавшего 14 октября в Люксембурге.

В нем отмечалось, что в связи с "продолжающейся незаконной буровой деятельностью Турции в восточной части Средиземного моря совет подтверждает свою полную солидарность с Кипром, что касается его суверенитета и суверенных прав в соответствии с международным правом".

1ов др

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