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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 14:55 28.06.2018 - 14:55

Берлин. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Участники саммита ЕС, который проходит в Брюсселе 28 и 29 июня, в пятницу обсудят выход Великобритании из Европейского союза, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Завтра речь пойдет о выходе Великобритании из Европейского союза и о дальнейшем развитии экономического союза", - сказала А.Меркель в Брюсселе перед началом первого дня саммита, заявление транслировал сайт Еврокомиссии.

По словам канцлера, в четверг за ужином участники мероприятия будут "говорить о миграции, в первую очередь, о защите внешних границ" ЕС.

Необходимо договориться о переговорах со странами Центральной Африки, откуда идут потоки беженцев, указала канцлер.

"Также мы будем говорить о темах Frontex и о вторичной миграции", - сказала она.

Она повторила свое утверждение о том, что беженцы из проблемных регионов нуждаются в защите, но не могут сами определять страну ЕС, в которой будет рассмотрена их заявка. Поэтому необходимо общеевропейское решение по урегулированию миграционного вопроса, добавила политик.

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