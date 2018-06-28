Саммит ЕС в четверг обсудит миграцию, а в пятницу - Brexit, сообщила Меркель
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Берлин. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Участники саммита ЕС, который проходит в Брюсселе 28 и 29 июня, в пятницу обсудят выход Великобритании из Европейского союза, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Завтра речь пойдет о выходе Великобритании из Европейского союза и о дальнейшем развитии экономического союза", - сказала А.Меркель в Брюсселе перед началом первого дня саммита, заявление транслировал сайт Еврокомиссии.
По словам канцлера, в четверг за ужином участники мероприятия будут "говорить о миграции, в первую очередь, о защите внешних границ" ЕС.
Необходимо договориться о переговорах со странами Центральной Африки, откуда идут потоки беженцев, указала канцлер.
"Также мы будем говорить о темах Frontex и о вторичной миграции", - сказала она.
Она повторила свое утверждение о том, что беженцы из проблемных регионов нуждаются в защите, но не могут сами определять страну ЕС, в которой будет рассмотрена их заявка. Поэтому необходимо общеевропейское решение по урегулированию миграционного вопроса, добавила политик.
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Интерфакс