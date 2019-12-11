Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 12:48

Брюссель. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Европейский совет, который соберется в Брюсселе 12 декабря, заслушает доклады канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о выполнении минских соглашений, с которыми связаны экономические санкции в отношении России, заявил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

"Они проинформируют лидеров о выполнении минских соглашений по результатам саммита "нормандского формата" 9 декабря в Париже. Как вам известно, (антироссийские - ИФ) санкции связаны с этим вопросом", - сказал собеседник СМИ в среду в Брюсселе, комментируя повестку дня европейского саммита 12-13 декабря.

С марта 2014 года власти ЕС вводят и продлевают ограничительные меры в отношении России. Как отмечают в институтах ЕС, эти меры применяются "в ответ на незаконную аннексию Крыма и преднамеренную дестабилизацию ситуации на Украине".

Среди ограничительных мер ЕС применяет дипломатические, экономические и персональные санкции, вводит ограничения в отношении Крыма и Севастополя.

Наиболее распространенный вид санкций - это персональные рестрикции. Речь идет о замораживании финансовых авуаров и об ограничениях на въезд на территорию Евросоюза для лиц и организаций, чья деятельность была, по оценке ЕС, связана с "подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Эти меры были введены в марте 2014 года, а списки подсанкционных лиц и организаций периодически пополняются. Эти санкции продлеваются каждые полгода.

В июле и сентябре 2014 года ЕС ввел секторальные экономические санкции - направленные на определенные секторы российской экономики.

В марте 2015 года главы государств и правительств приняли решение увязать этот санкционный режим с полным выполнением Минских соглашений, ожидавшимся в конце декабря 2015 года. В Брюсселе настаивают на выполнении Россией договоренностей, и эти ограничительные меры продлеваются каждые полгода.

Также были введены ограничительные меры в области экономического сотрудничества с Россией. Эти меры были предложены лидерами ЕС в июле 2014 года.

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