Брюссель. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Европейский совет в заключениях в четверг вечером напомнил о своих обеспокоенностях действиями России в отношении Украины и призвал Москву возобновить переговоры по Минским соглашениям.

"Европейский совет вновь обращается с призывом к России безоговорочно освободить захваченных украинских моряков, вернуть захваченные суда и обеспечить свободный проход всех судов через Керченский пролив в соответствии с международным правом", - сказано в заключительном документе саммита ЕС.

В нем также говорится, что Евросовет "выражает крайнюю обеспокоенность в связи с указом президента России от 24 апреля, который позволяет упростить выдачу паспортов в некоторых районах Донецкой и Луганской областей Украины, что противоречит духу и целям Минских соглашений".

"Европейский совет будет продолжать следить за ситуацией на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие варианты (своих действий - ИФ), в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений, в тесной координации со своими международными партнерами. Европейский совет призывает к срочному возобновлению переговоров с целью выполнения Минских соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами", - отмечается в постановлении саммита ЕС.

Отдельный пункт документа по внешнеполитическому разделу посвящен инциденту с рейсом MH17, унесшему 298 жизней.

"Европейский совет вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий, направленных на установление истины, справедливости и ответственности за жертв и их близких родственников в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН. В этом контексте он приветствует объявление Объединенной следственной группы 19 июня 2019 года о том, что в Нидерландах будут предъявлены уголовные обвинения четырем лицам, призывает Россию в полной мере сотрудничать с проводимым расследованием и выражает полную уверенность в независимости и профессионализме судебных процедур, которые еще впереди", - сообщается в заключительном документе саммита ЕС.

1ов ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!