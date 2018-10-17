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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 7:31 17.10.2018 - 07:31

*** Лидеры ЕС призовут к усилению противодействия гибридным, химическим, биологическим, радиологическим, ядерным и киберугрозам

Брюссель. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Открывающийся в Брюсселе в среду двухдневный саммит ЕС начнется с дебатов о Brexit, сообщил в своем письме-приглашении на эту встречу в верхах главам государств и правительств стран Евросоюза председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Я пригласил премьер-министра (Терезу - ИФ) Мэй выступить перед 27 членами ЕС с оценкой переговоров правительством Соединенного Королевства", - написал глава Евросовета.

"Мы должны подготовить ЕС к сценарию, при котором не будет заключено соглашение. И этот сценарий представляется более вероятным, чем когда-либо", - отметил Д.Туск.

"Однако факт того, что мы готовимся к такому сценарию, не должен ни при каких обстоятельствах уводить нас в сторону от усилий, направленных на достижение наилучшего из возможных вариантов для обеих сторон", - предупредил он.

По его словам, Евросоюз прилагал усилия, чтобы добиться максимального прогресса для достижения соглашения в октябре, однако ситуация "оказалась более сложной, чем некоторые могли предположить".

"Тем не менее, мы по-прежнему надеемся и стремимся (к достижению соглашения - ИФ), поскольку у обеих сторон есть желание продолжать эти переговоры", - добавил Д.Туск.

Выступая во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, он заявил: "Завтра я собираюсь спросить премьер-министра Мэй, есть ли у нее конкретные предложения, как выйти из тупика. Только такого характера предложения способны определить, возможен ли прорыв (в переговорах - ИФ)".

При этом Д.Туск признал, что доклад, который он получил от координатора ЕС по переговорам Мишеля Барнье, а также дебаты в понедельник в палате общин, не дают ему "никаких оснований для оптимизма перед завтрашним Европейским советом по Brexit".

Накануне саммита высокопоставленный чиновник ЕС прокомментировал журналистам на условиях анонимности программу работы встречи, первый день которой будет посвящен исключительно Brexit.

После выступления Т.Мэй руководители 27 государств проведут обсуждение состояния переговоров в ходе рабочего ужина, в котором британский премьер участия принимать не будет. На этом этапе саммита М.Барнье проинформирует лидеров о достигнутом прогрессе со времени их неформальной встречи в сентябре в Зальцбурге. А глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер доложит о состоянии подготовки ЕС на случай возможного варианта без соглашения.

Затем, по словам источника, главы государств и правительств будут решать вопрос о дальнейших действиях, возможно, о созыве дополнительного Европейского совета в ближайшем будущем.

Отвечая на вопросы о перспективе такого возможного внепланового саммита по Brexit в ноябре, он пояснил, что данный вопрос будут решать лидеры ЕС на основе дискуссии вечером в среду, и подчеркнул, что ноябрьский саммит соберется, "если все будут уверены, что на переговорах достигнут реальный прогресс".

По мнению посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, выход Великобритании из Евросоюза будет иметь последствия и для российско-британских отношений и повлечет за собой необходимость согласования нового торгового режима между Москвой и Лондоном.

"Учитывая неоднократные заявления британского руководства о безальтернативности решения покинуть единый рынок и таможенное пространство ЕС, уже сейчас можно сказать, что после "брекзита" объективно встанет вопрос о необходимости согласования нового российско-британского торгового режима (пошлины, меры поддержки и др.)", - сказал А.Яковенко в интервью журналу "Международная жизнь".

По его словам, "речь может идти как о заключении отдельного соглашения, так и о применении принципа наибольшего благоприятствования ВТО". "При этом даже во втором случае англичанам вряд ли удастся избежать урегулирования с нами ряда важных торговых вопросов перед оформлением статуса независимого члена ВТО, на что требуется согласие всех заинтересованных сторон", - отметил российский дипломат.

Второй день встречи в четверг, сообщил европейский собеседник журналистов, начнется с "классического саммита" - формата 28 стран-участниц.

Канцлер Австрии как государства-председателя Совета ЕС Себастьян Курц доложит о выполнении постановлений Европейского совета с акцентом на миграцию, которой будет посвящена значительная часть заседания. "Число прибывающих нелегальных мигрантов в Европу ниже, чем даже до миграционного кризиса. Отмечено сокращение 95% со времени пика кризиса в октябре в 2015 году. Но цель в том, чтобы еще больше сократить нелегальную миграцию, в том числе усиливая сотрудничество со странами происхождения и транзита и другими третьими странами, в частности, в Северной Африке", - объяснил функционер ЕС.

Внимание полноформатного саммита ЕС будет также уделено внутренней безопасности Евросоюза. Источник отметил, что в заключениях саммита по этой проблеме будет выражена решимость государств Евросоюза проявлять твердость перед лицом всех возникающих угроз.

"Это делается в контексте атак против Организации по запрещению химического оружия в Гааге и также в перспективе европейских выборов в мае 2019 года", - продолжил чиновник ЕС.

Он сообщил, что в связи с этим Европейский совет подумает над созданием необходимых средств для борьбы против кибератак путем применения ограничительных мер.

В распространенных в Брюсселе материалах к саммиту ЕС говорится, что европейские лидеры призовут к дальнейшему усилению противодействия гибридным, химическим, биологическим, радиологическим, ядерным и киберугрозам. Будет предложено ускорить внедрение выдвинутых Европейской комиссией мер по борьбе с дезинформацией ввиду европейских выборов в 2019 году.

Высокопоставленному представителю ЕС был задан вопрос, не являются ли инициативы по новым режимам ограничительных мер поводом возобновить дебаты о дополнительных санкциях против России, учитывая, что "часть атак исходит от России или поддерживается ею".

"Наши намерения очень ясны. Речь идет о том, чтобы оснастить Европейский союз необходимыми инструментами с целью реагировать на такого рода атаки, кто бы ни скрывался за ними. Это не нацелено специально против России. Речь только о том, чтобы Европейский союз располагал средствами реакции на такие атаки в будущем", - ответил европейский источник.

Цикл заседаний в рамках встречи ЕС на высшем уровне 17-18 октября завершится рабочим обедом, на котором соберется саммит Еврогруппы. По словам европейского чиновника, это будет неформальная дискуссия без итогового документа с участием председателя Еврогруппы Мариу Сентену и главы Европейского центробанка Марио Драги об усилении валютно-экономического союза и о ситуации на рынках.

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