Саммит ЕС решил ограничивать приток мигрантов в страны Союза
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Брюссель. 29 июня. ИНТЕРФАКС - На проходящем саммите Евросоюза после продолжительных и напряженных дебатов было принято решение об ограничении количества мигрантов, которые различными путями прибывают в страны Европы, сообщают в пятницу СМИ.
В этих целях и для контроля над потоком мигрантов будут созданы специальные центры по приему беженцев.
Была достигнута договоренность о наращивании финансирования Турции, Марокко и государств Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится в европейские страны.
Планируется ужесточить пограничный контроль на внешних границах.
Эти решения были приняты с учетом жесткой позиции по проблеме мигрантов, которую на саммите заняли Рим и Берлин, отмечается в сообщениях мировых СМИ.
гк тг
Интерфакс