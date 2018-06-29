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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 6:36 29.06.2018 - 06:36

Брюссель. 29 июня. ИНТЕРФАКС - На проходящем саммите Евросоюза после продолжительных и напряженных дебатов было принято решение об ограничении количества мигрантов, которые различными путями прибывают в страны Европы, сообщают в пятницу СМИ.

В этих целях и для контроля над потоком мигрантов будут созданы специальные центры по приему беженцев.

Была достигнута договоренность о наращивании финансирования Турции, Марокко и государств Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится в европейские страны.

Планируется ужесточить пограничный контроль на внешних границах.

Эти решения были приняты с учетом жесткой позиции по проблеме мигрантов, которую на саммите заняли Рим и Берлин, отмечается в сообщениях мировых СМИ.

гк тг

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