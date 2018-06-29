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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 7:18 29.06.2018 - 07:18

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Брюссель. 29 июня. ИНТЕРФАКС - На проходящем саммите Евросоюза после продолжительных и напряженных дебатов было принято решение об ограничении количества мигрантов, которые различными путями прибывают в страны Европы, сообщают в пятницу СМИ.

В этих целях и для контроля над потоком мигрантов будут созданы специальные центры по приему беженцев.

Была достигнута договоренность о наращивании финансирования Турции, Марокко и государств Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится в европейские страны.

Планируется ужесточить пограничный контроль на внешних границах.

Эти решения были приняты с учетом жесткой позиции по проблеме мигрантов, которую на саммите заняли Рим и Берлин, отмечается в сообщениях мировых СМИ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментирую договоренности по миграции, заявил, что это свидетельствует о том, что сотрудничество в рамках ЕС превалирует над национальными интересами.

"После девяти часов дискуссий был найден путь к достижению соглашения. Это победа европейского сотрудничества", - сказал он.

В то же время, канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что, несмотря на достигнутые договоренности, среди стран ЕС сохраняются глубокие противоречия.

"Нам предстоит еще проделать большую работу, чтобы перекинуть мостик через различия во мнениях", - заявила она.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что удовлетворен договоренностями по миграции, отметив, что "теперь Италия не одинока". Тем не менее, он заявил, что пока не принял решение о том, будет ли создаваться центр по приему мигрантов на итальянской территории.

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