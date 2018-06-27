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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 23:00 27.06.2018 - 23:00

*** Уделит внимание и России

Брюссель. 28 июня. ИНТЕРФАКС - В качестве главных вопросов повестки открывающегося в Брюсселе в четверг двухдневного саммита ЕС (28-29 июня) комментаторы во всех институтах Евросоюза называют миграцию, безопасность и оборону, а также финансово-экономические дела.

Вместе с тем, на этой встрече в верхах будет в очередной раз рассматриваться выполнение минских соглашений в увязке с экономическими санкциями в отношении России.

"В четверг вечером состоится доклад канцлера (ФРГ Ангелы - ИФ) Меркель и президента (Франции Эмманюэля - ИФ) Макрона о состоянии выполнения минских соглашений, который заложит основу формального решения на уровне Coreper (Комитета постоянных представителей стран ЕС - ИФ) о продлении санкций, связанных с невыполнением минских соглашений", - сказал накануне на условиях анонимности, знакомя журналистов с повесткой саммита, высокопоставленный чиновник ЕС.

Отвечая на уточняющие вопросы, он заверил, что это продление не происходит автоматически, а является итогом дебатов, и дебаты ожидаются на этой встрече в верхах.

Россия также будет упомянута в одном из постановлений саммита ЕС по разделу внешней политики. "Ожидается, что Европейский совет примет заключение о крушении рейса MH17, призывая Российскую Федерацию признать ответственность и полностью сотрудничать со всеми усилиями по установлению правды, справедливости и ответственности", - сказано в справочном документе, который был распространен в пресс-центре Евросовета в среду.

"Работа Европейского совета начнется в четверг во второй половине дня. После выступления председателя Европейского парламента первым пунктом повестки будет оборона. Генеральный секретарь НАТО будет присутствовать в зале. И это особенно актуально перед будущим саммитом ЕС-НАТО. Мы работаем вместе с коллегами из НАТО над окончательной редакцией декларации о сотрудничестве ЕС-НАТО", - сообщил высокопоставленный функционер ЕС.

Далее, продолжил он, состоится дискуссия о торговле. При этом чиновник счел важным указать, что все руководители стран ЕС поддерживают реализуемые в настоящее время решения Европейской комиссии в ответ на протекционистские меры США в отношении экспорта из ЕС стали и алюминия. "Для ЕС это будет возможность показать его поддержку системы торговых обменов, основанных на правилах ВТО. Эта поддержка вовсе не означает, что мы не считаем нужным модернизировать ВТО. Мы об этом думаем, и это, впрочем, будет отражено в заключениях Европейского совета", - пояснил высокопоставленный представитель ЕС.

Во время рабочего ужина ожидается сообщение британского премьера Терезы Мэй о ходе переговоров по Brexit. Функционер ЕС уточнил, что речь пойдет просто об обновлении информации для европейских лидеров. "Мы не предусматриваем дебатов руководителей по Brexit в формате 28 государств. Это планируется на утро пятницы (в составе 27 стран - ИФ)", - сказал источник.

"И, я полагаю, "главным блюдом" ужина будет миграция", - сказал европейский чиновник, сославшись на три пункта, изложенные главой Евросовета.

Ранее председатель Евросовета Дональд Туск предложил, во-первых, создать "региональные платформы высадки (мигрантов со спасательных и других судов - ИФ) за пределами Европы, если это возможно, совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организацией по миграции". Между тем ничего конкретного о том, что это будут за "платформы", он не сказал.

Во-вторых, он предложил выделить в будущем многолетнем бюджете ЕС "специальные финансовые средства, направленные на борьбу с незаконной миграцией".

В-третьих, глава Евросовета призвал продолжить сотрудничество ЕС со странами происхождения и транзита миграции и особенно поддержку ливийской береговой охраны, "чтобы у нее были все необходимые ресурсы для полного контроля над территориальными водами Ливии".

Второй рабочий день на встрече ЕС в верхах в пятницу откроется дискуссией 27 государств-членов по Brexit - статье 50 Договора о Европейском союзе.

Затем состоится саммит зоны евро. На этот раз, в отличие от подобных предыдущих саммитов, сообщил функционер ЕС, в Евросовете рассчитывают, что эта встреча сможет принять решения впервые за долгое время. "Решения, которые будут касаться укрепления Европейского механизма стабильности и работы по созданию Банковского союза", - сказал функционер ЕС.

1ов аг

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