Этот контент был опубликован 24 марта 2019 г. 14:04

Дубай. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Вопрос о восстановлении членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) не включен в повестку дня предстоящего в Тунисе саммита, заявили в воскресенье в этой международной организации.

Представитель организации сообщил журналистам, что "восстановление (членства) Сирии обсуждаться на саммите в Тунисе не будет".

Ранее на этой неделе о возможности обсуждения этой проблемы заявляли в министерстве иностранных дел Туниса.

Проведение саммита ЛАГ намечено в Тунисе 31 марта.

Членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Дамаск тогда счел это решение незаконным.

1ар аг

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