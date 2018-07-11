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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 5:16 11.07.2018 - 05:16

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Двухдневная встреча на высшем уровне с участием глав государств и правительств 29 стран-союзниц по НАТО, делегаций 20 стран-партнеров Североатлантического альянса, а также ООН, ЕС, Всемирного банка и Парламентской ассамблеи НАТО откроется в среду в Брюсселе в новой штаб-квартире организации.

"РОССИЯ - НАШ СОСЕД, ОНА НИКУДА НЕ УЙДЕТ"

"Мы сосредоточимся на нескольких ключевых темах - на усилении сдерживания и обороны, наращивании борьбы с терроризмом, достижении более справедливого распределения бремени (военных расходов - ИФ), работе с партнёрами, например, с Европейским союзом, а также на политике открытых дверей для новых членов", - так описал в интервью "Интерфаксу" программу саммита НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Он также сообщил, что в числе тем дискуссий натовской встречи в верхах будет и Россия.

"Я ожидаю, что в рамках обсуждений союзники подтвердят двухтрековый подход НАТО по отношению к России - сильное сдерживание и оборона в сочетании с содержательным диалогом. Этот подход отражает наш ответ на изменившуюся ситуацию в сфере безопасности. В 2014 году мы видели, что Россия силой изменила границы в Европе, незаконно аннексировав Крым и дестабилизировав ситуацию на востоке Украины, что продолжается до сих пор. В ответ НАТО заморозила всё практическое сотрудничество с Россией. Мы также предприняли шаги, направленные на усиление сдерживания и обороны", - напомнил генсек.

При этом он отметил, что альянс оставил "открытыми каналы связи". "В мае я председательствовал на заседании Совета Россия-НАТО, которое стало седьмым за последние два года. Наш диалог развивается непросто, но он очень важен. Мы должны снизить риск недопонимания и возникновения инцидентов", - считает Й.Столтенберг.

По его словам, НАТО не ищет конфронтации с Россией, и не видит "никакой неминуемой угрозы ни для одного из союзников по НАТО". Как бывший премьер-министр Норвегии, он знает, что с Россией возможно и говорить, и работать. И "поскольку нет сомнений в том, что союзники по НАТО смогут защищать друг друга, диалог с Россией является признаком силы, а не слабости".

"В то же время НАТО не может игнорировать действия России по нарушению международных норм и подрыву нашей безопасности. На протяжении последних нескольких лет мы видим, что Россия стала более напористой, значительно увеличила свой военный потенциал, готова применять военную силу против своих соседей и демонстрирует нехватку транспарентности в военной сфере", - заявил руководитель альянса.

Он пояснил, что НАТО продолжит адаптироваться к складывающимся новым условиям, чтобы обеспечить безопасность своих стран. "В то же время мы будем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, предусматривающим открытый диалог для донесения наших позиций и минимизации рисков, вызванных военными происшествиями или инцидентами. Это в наших общих интересах и в интересах европейской безопасности", - констатировал Й.Столтенберг.

В ходе пресс-конференции, которую он дал во вторник в Брюсселе в связи саммитом организации, генеральный секретарь НАТО приветствовал объявленную на 16 июля в Хельсинки встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Я приветствую встречу президента Трампа с президентом Путиным. Это полностью соответствует политике НАТО. НАТО верит в эффективность так называемого двухтрекового подхода по отношению к России, сочетающего силу с диалогом. Нам надо быть сильными, надо быть непоколебимыми, надо быть предсказуемыми", - сказал глава Североатлантического альянса.

Он добавил, что "НАТО не хочет новой холодной войны, новой гонки вооружений, Россия - наш сосед, она никуда не уйдет".

ПРОГРАММА САММИТА

На пресс-конференции Й.Столтенберг ознакомил журналистов с программой работы саммита 11-12 июля. Он сообщил, что в среду будут обсуждаться расходы на оборону и их справедливое распределение между членами организации.

"Мы ожидаем, что в этом году 8 союзников потратят не менее 2% ВВП на оборону по сравнению с тремя союзниками в 2014 году", - сказал генсек НАТО. Он отметил, что государства-члены также делают миллиардные инвестиции в новое оснащение и наращивают свой вклад в общие миссии и операции. "По нашим оценкам, европейские союзники и Канада дополнительно добавят 266 млрд долларов на оборону до 2024 года", - объявил он.

Далее руководители стран НАТО примут решения по повышению роли альянса в борьбе с терроризмом. Будет одобрена новая учебная миссия в Ираке. Кроме того ожидается согласие союзников на увеличение поддержки ключевых партнеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке, включая Тунис и Иорданию.

В области сдерживания и обороны лидеры стран НАТО утвердят "инициативу боеготовности", называемую "4х30": иметь к 2020 году в 30-дневной готовности 30 мотопехотных батальонов, 30 эскадрилий и 30 боевых кораблей.

Й.Столтенберг анонсировал также утверждение двух новых командований НАТО: по Атлантике в Норфолке (США, штат Вирджиния) и по военной мобильности в Европе - в Ульме (Германия). Будет принято решение по учреждению Центра киберопераций. Состоится обсуждение реакции НАТО на гибридные угрозы.

Как ожидается, члены НАТО пригласят македонских партнеров начать переговоры о вступлении их страны в альянс. В связи с соглашением о новом названии государства НАТО теперь сможет пригласить его под названием Республика Северная Македония стать 30-м членом организации.

В конце рабочего дня встречи в среду союзники по НАТО рассмотрят основные проблемы безопасности с лидерами Финляндии и Швеции, а также с председателями Европейского совета и Европейской комиссии.

Повестку четверга откроют совместные заявления Й.Столтенберга с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, а затем - с президентом Украины Петром Порошенко. После этого состоится заседание Североатлантического совета на высшем уровне с участием грузинского и украинского лидеров, на котором обсудят региональные вызовы, реформы обороны и поддержку НАТО.

Саммит завершится заседанием, посвященным Афганистану, в котором вместе с членами НАТО примут участие партнеры альянса по операции "Решительная поддержка". "Наше присутствие в Афганистане имеет жизненно важное значение для обеспечения того, чтобы страна никогда больше не становилась безопасным убежищем для международного терроризма", - заявил генсек НАТО.

В альянсе напоминают, что это будет 29 саммит НАТО. Первый состоялся в декабре 1957 года, а последний - в Варшаве в июле 2016 года.

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