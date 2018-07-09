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Берлин. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Участники саммита НАТО будут обсуждать отношения с Россией в контексте традиционной двойной стратегии НАТО "сдерживания и диалога", сообщил журналистам в понедельник источник в ведомстве федерального канцлера.

"Отношения с Россией будут обсуждаться в свете традиционной стратегии сдерживания и диалога", - заявил он.

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля, Германию на нем будет представлять канцлер Ангела Меркель.

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Интерфакс