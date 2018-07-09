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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 9:50 09.07.2018 - 09:50

Берлин. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Участники саммита НАТО, как ожидается, примут заявление по трансатлантической безопасности, сообщил журналистам в понедельник источник в ведомстве федерального канцлера.

"Подготовлен целый ряд заключительных документов, в том числе политическое заявление по трансатлантической безопасности. Короткое, возможно, на две страницы, с центральными посылами саммита", - сообщил представитель ведомства.

Также участники саммита планируют принять итоговое многостраничное коммюнике с рабочей программой НАТО на будущий год и ряд документов по Афганистану, Грузии и Украине.

В целом саммит обсудит дальнейшую реализацию решений последних двух саммитов НАТО, решений, которые были приняты, по его словам, "в связи с изменением ситуации по безопасности в 2014 году". Изменения касаются конфликта вокруг Крыма.

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля, Германию на нем будет представлять канцлер Ангела Меркель, а также глава МИД ФРГ и министр обороны.

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