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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 20:00 11.07.2018 - 20:00

Киев. 11 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Участники саммита НАТО в Брюсселе одобрили декларацию, в которой, в частности, подтвердили евроатлантические устремления Украины.

"Независимая, суверенная и стабильная Украина, твердо приверженная демократии и верховенству закона, является ключом к евроатлантической безопасности. Мы тверды в нашей поддержке права Украины решать свой собственный курс в будущем и внешнеполитический курс без вмешательств извне. В свете переформулированных в Украине стремлений к членству в НАТО мы поддерживаем наши решения, принятые на саммите в Бухаресте и последующих саммитах", - говорится в декларации, текст которой опубликован на сайте Альянса.

В документе также отмечается, что НАТО признает заинтересованность Украины в расширенных возможностях в рамках Инициативы по взаимодействию в партнерстве, Альянс рассмотрит это с учетом решений, принятых на Уэльском и Варшавском саммитах.

"Мы продолжим работать с Украиной, многолетним партнером Альянса, на основе принципов и ценностей, закрепленных в Хартии об особом партнерстве между НАТО и Украиной", - указано в декларации.

При этом в НАТО признают достижения и прогресс Украины в осуществлении ряда реформ, в частности, в сфере борьбы с коррупцией и национальной безопасности.

"В то же время мы ожидаем дальнейшего прогресса в усилиях Украины по преодолению значительных оставшихся проблем и обеспечению полного осуществления и устойчивости амбициозных, но необходимых реформ, которые должны полностью соответствовать международным обязательствам Украины", - подчеркивается в документе.

Что касается закона об образовании, принятого в сентябре 2017 года, то в НАТО призывают Украину в полной мере выполнить рекомендации и выводы Венецианской комиссии. "Украина должна в полной мере использовать все доступные ей инструменты в рамках комиссии НАТО-Украина", - сказано в декларации.

Союзники также приветствуют развитие сотрудничества между НАТО и Украиной в сфере безопасности Черного моря.

"Мы будем поддерживать усилия Украины по укреплению устойчивости к гибридным угрозам, в том числе путем активизации деятельности на платформе НАТО-Украина по противодействию гибридным войнам. Мы высоко ценим значительный вклад Украины в операции союзников, силы реагирования НАТО и приветствуем вклад, достигнутый партнерством НАТО-Украина в обеспечение безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе и за его пределами. Эти вклады повышают уровень совместимости Вооруженных сил Украины с НАТО", - указано в декларации.

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