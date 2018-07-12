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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 13:13 12.07.2018 - 13:13

Брюссель. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Завершившийся в четверг саммит НАТО позволил союзникам сплотиться, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Нам удалось добиться прогресса, нам удалось вновь заявить о единстве, которое нам так необходимо", - сказал он на пресс-конференции.

Комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что союзники по НАТО должны тратить не менее 4% ВВП на оборону, Э.Макрон подчеркнул, что в заключительном коммюнике альянса, опубликованном днем ранее, говорится о необходимости стремиться к другому показателю - 2%.

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