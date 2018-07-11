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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 18:58 11.07.2018 - 18:58

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Участники саммита НАТО в заявлении в среду призвали Россию признать ответственность за крушение самолета авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH-17, а также в полной мере сотрудничать со следствием.

"Мы полностью поддерживаем резолюцию Совбеза ООН 2166, касающуюся крушения гражданского рейса MH-17, и призываем Российскую Федерацию признать ответственность (за крушение - ИФ) и в полной мере сотрудничать во всех усилиях по установлению правды, справедливости и возложению ответственности", - говорится в документе.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

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