Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 10:16

Гонконг. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Южнокорейские эксперты дают сдержанные оценки относительно того, насколько предстоящий саммит Россия-КНДР повлияет на денуклеаризацию Корейского полуострова.

"До тех пор, пока Вашингтон настаивает на "крупной сделке" с Северной Кореей, существует мало надежд на то, что саммит Россия-КНДР окажет какое-либо влияние", - заявил во вторник агентству "Ренхап" профессор политических наук из южнокорейского университета Ынха Нам Чан Хи.

Агентство напоминает, что под "крупной сделкой" Вашингтон подразумевает возможность ослабления санкций в отношении Северной Кореи только в случае полного отказа Пхеньяна от ядерного оружия.

В то же время эксперты полагают, что в Вашингтоне отнесутся с большим вниманием к возможной итоговой декларации саммита. "В этом случае (будет важно), с насколько четким заявлением выступит Россия, и это будет посланием Трампу", - отметил профессор международных политических наук южнокорейского университета Дунган Пак Вон Гон.

Ранее СМИ сообщали, что Ким Чен Ын отправится из Пхеньяна на поезде во вторник и прибудет во Владивосток в среду. Путь в 700 км занимает около 10-15 часов.

СМИ предполагают, что встреча Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина состоится 24-25 апреля.

Ожидается, что президент России Владимир Путин встретится с Ким Чен Ыном по пути на международную конференцию "Один пояс - один путь", которая пройдет 26-27 апреля в Пекине.

1ар БП

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