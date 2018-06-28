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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 17:37 28.06.2018 - 17:37

*** Он намерен встретиться на двусторонней основе с главами обоих государств

Хельсинки. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) заявил, что встреча президентов РФ и США может продлиться несколько часов, в ходе саммита он намерен встретиться с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на двусторонней основе.

На пресс-конференции в четверг в Хельсинки он сообщил, что "договоренность с президентом США уже имеется".

"Верю, что состоится также двусторонняя встреча и с президентом Путиным", - сказал С.Ниинистё.

По его словам, он намерен на этих встречах поднять вопросы Арктики, в частности, загрязнения арктических территорий от выбросов черного угля, а также ситуации в Балтийском море.

Он высказал мнение, что встреча Путин-Трамп может продлиться несколько часов "и наверняка закончится в течение одного дня".

Президент пока не смог сказать, где состоится встреча: "Об этом предстоит срочно провести переговоры".

Он высказал мнение, что Хельсинки как место саммита выбрано в связи с тем, что "у Финляндии хорошие отношения как с США, так и с Россией".

Как говорится в обнародованном в четверг заявлении главы государства, о встрече президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина ему было сообщено на минувшей неделе на высоком официальном уровне.

"Финляндия последовательно содействует диалогу в международных отношениях. За прошедший год у нас прошли, в частности, встречи заместителей министров иностранных дел и командующих вооруженными силами России и США. Встреча президентов в Финляндии является естественным тому продолжением и выводит этот диалог на высший уровень", - подчеркнул С.Ниинистё.

Он отметил, что "повестка дня переговоров будет уточнена в ближайшие две недели, но их агенда будет, безусловно, касаться общей международной обстановки и, надеюсь, вопросов контроля за вооружениями и разоружения. Даже малейшее смягчение напряженности служит всеобщим интересам", - подчеркнул президент Финляндии.

Ранее пресс-служба Кремля и Белый дом сообщили, что встреча Д.Трампа и В.Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии.

пч

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