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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 17:48 25.05.2018 - 17:48

Вашингтон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Американские дипломаты продолжают работать над возможностью проведения саммита с КНДР, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в пятницу журналистам.

"У меня, возможно, есть хорошая новость по корейскому саммиту. Если нашим дипломатам все удастся, то, мы даже, возможно, организуем его снова. Президент только что сообщил об этом. Дипломаты до сих пор работают, и с точки зрения министерства обороны это хорошо", - сказал глава Пентагона.

По его словам, "дипломаты все еще работают над возможностью проведения саммита, и это очень хорошая новость".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что Вашингтон продолжает переговоры с Пхеньяном о возможности проведения саммита.

"Мы посмотрим, что произойдет, мы разговариваем с ними (с КНДР) сейчас... мы посмотрим, что произойдет, и может ли это быть даже двенадцатого (саммит США-КНДР был запланирован на 12 июня в Сингапуре)", - сказал Д.Трамп журналистам.

Накануне президент США направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание, в котором проинформировал, что саммит, намеченный на 12 июня в Сингапуре, не состоится.

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