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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 8:56 12.06.2018 - 08:56

Пекин. 12 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Китая Ван И приветствовал саммит США-КНДР, подчеркнув его важнейшее значение для денуклеаризации и обеспечения мира на Корейском полуострове.

Тот факт, что стороны смогли "сесть вместе и вести равноправные переговоры имеет важнейшее позитивное значение, является шагом в направлении формирования новой истории", заявил он журналистам.

В то же время министр подчеркнул, что "главным вопросом для решения ядерной проблемы полуострова является обеспечения безопасности".

"Решение ядерного вопроса, с одной стороны, - это, конечно, денуклеаризация, полная денуклеаризация. В то же время необходим консенсус по вопросу о создании механизма обеспечения мира, который принимал бы практические меры и снял бы соответствующие озабоченности Северной Кореи", сказал Ван И.

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