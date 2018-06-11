Саммит США-КНДР начнется с личной встречи Трампа и Ким Чен Ына в присутствии одних переводчиков - Белый дом
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Вашингтон. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Первой частью саммита США-КНДР 12 июня станет личная встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, на которой помимо них будут присутствовать только переводчики, говорится в заявлении Белого дома, обнародованном в понедельник.
"Президент Дональд Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном завтра утром в 9:00. После первоначальных приветствий, президент Трамп и председатель Ким примут участие во встрече один на один, только с переводчиками, (затем - ИФ) в расширенной двусторонней встрече и в деловом обеде", - отмечается в заявлении.
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Интерфакс