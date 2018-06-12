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Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что его саммит с Ким Чен Ыном показал, что перемены возможны.

"Беспрецедентная встреча американского президента и лидера Северной Кореи доказывает, что настоящие перемены возможны", - сказал Д.Трамп во вторник, добавив, что переговоры были "продуктивными и откровенными".

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Интерфакс