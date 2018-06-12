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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 11:54 12.06.2018 - 11:54

Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что его саммит с Ким Чен Ыном показал, что перемены возможны. "Беспрецедентная встреча американского президента и лидера Северной Кореи доказывает, что настоящие перемены возможны", - сказал Д.Трамп во вторник, добавив, что переговоры были "продуктивными и откровенными". 1эф во яч Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс