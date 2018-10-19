Саммит Турции, России, Германии и Франции по Сирии пройдет 27 октября в Стамбуле - СМИ
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Стамбул. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Четырехсторонняя встреча с участием лидеров Турции, России, ФРГ и Франции по сирийскому урегулированию пройдет 27 октября в Стамбуле, сообщает в пятницу издание "Сабах" со ссылкой на пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына.
По его словам, встреча будет направлена на сближение позиций сторон в рамках общих усилий для выработки долгосрочного решения сирийского кризиса.
Он отметил, что в повестке саммита - обсуждение ситуации в Сирии на местах, соглашение России и Турции по Идлибу, политический процесс, возможные способы устойчивого урегулирования конфликта в Сирии.
1аю де
Интерфакс