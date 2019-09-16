Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 20:13

Анкара. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Очередная трехсторонняя встреча лидеров Турции, Ирана и России по сирийскому урегулированию дала надежду на обеспечение территориальной целостности Сирии и стабильности в этой стране, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В ходе нашего саммита считаю, что появилась новая надежда для разрешения этого вопроса для обеспечения территориальной целостности, спокойствия и стабильности в этой стране. Считаю, что все президенты придерживаются единого мнения", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в рамках "астанинского формата".

По его словам, одним из главных вопросов саммита было обострение ситуации в Идлибе и проблема беженцев.

"Воздушная операция, сухопутная операция, в результате которых в Идлибе погибли около тысячи мирных жителей... А еще до этого сотни тысяч жителей в результате совершенных актов нападения покинули свои родные дома. На границе Турции в Идлибе мы не можем быть свидетелями того, чтобы еще четыре миллиона покинули свои родные территории", - отметил президент Турции.

1юч, 1пп ав

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