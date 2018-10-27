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Этот контент был опубликован 27 октября 2018 г. 16:31 27.10.2018 - 16:31

Стамбул. 27 октября. ИНТЕРФАКС - В Стамбуле закончилась четырехсторонняя встреча на высшем уровне Россия-Франция-Германия-Турция. Официальная часть беседы лидеров четырех государств вместо запланированных трех часов продолжалась чуть более часа, но до этого они провели двусторонние контакты, а также имели возможность пообщаться вчетвером во время прогулки по парку. 1пп аг Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс