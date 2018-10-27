Саммит четырех стран в Стамбуле завершился
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Стамбул. 27 октября. ИНТЕРФАКС - В Стамбуле закончилась четырехсторонняя встреча на высшем уровне Россия-Франция-Германия-Турция.
Официальная часть беседы лидеров четырех государств вместо запланированных трех часов продолжалась чуть более часа, но до этого они провели двусторонние контакты, а также имели возможность пообщаться вчетвером во время прогулки по парку.
1пп аг
Интерфакс