Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 15:46 19.10.2018 - 15:46

Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Участники саммита "Европа-Азия", который завершился в пятницу в Брюсселе, поддержали резолюцию СБ ООН по катастрофе лайнера "Малазийских авиалиний" в Донбассе, говорится в итоговом заявлении встречи.

"Лидеры засвидетельствовали полную поддержку резолюции СБ ООН номер 2166", - говорится в документе.

Резолюция СБ ООН 2166 касается катастрофы лайнера "Малазийских авиалиний", следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Она была инициирована Австралией и принята 21 июля 2014 года. В документе выражается поддержка усилиям для проведения полного, тщательного международного расследования происшествия в соответствии с нормами международной гражданской авиации и содержится призыв к странам ООН оказать любую необходимую поддержку в гражданском и уголовном расследовании.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

1ар вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер