Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Участники саммита "Европа-Азия", который завершился в пятницу в Брюсселе, поддержали резолюцию СБ ООН по катастрофе лайнера "Малазийских авиалиний" в Донбассе, говорится в итоговом заявлении встречи.

"Лидеры засвидетельствовали полную поддержку резолюции СБ ООН номер 2166", - говорится в документе.

Резолюция СБ ООН 2166 касается катастрофы лайнера "Малазийских авиалиний", следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Она была инициирована Австралией и принята 21 июля 2014 года. В документе выражается поддержка усилиям для проведения полного, тщательного международного расследования происшествия в соответствии с нормами международной гражданской авиации и содержится призыв к странам ООН оказать любую необходимую поддержку в гражданском и уголовном расследовании.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

1ар вв

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс