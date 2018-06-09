Саммит G7 не изменил отношение Трампа к вопросам мировой торговли, считает премьер Канады

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 23:10 09.06.2018 - 23:10

Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу заявил, что саммит G7 не изменил отношение президента США Дональда Трампа к вопросам международной торговли и прочим проблемам. "Если ожидания были таковы, что красивая природа Шарлевуа (место проведения саммита - ИФ), и окружение различных высокопоставленных людей изменит взгляд президента (Д.Трампа - ИФ) на торговлю в мире, то мы едва ли достигли этого", - сказал Дж.Трюдо. 1кю аю Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс