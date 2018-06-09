Саммит G7 не изменил отношение Трампа к вопросам мировой торговли, считает премьер Канады
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Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу заявил, что саммит G7 не изменил отношение президента США Дональда Трампа к вопросам международной торговли и прочим проблемам.
"Если ожидания были таковы, что красивая природа Шарлевуа (место проведения саммита - ИФ), и окружение различных высокопоставленных людей изменит взгляд президента (Д.Трампа - ИФ) на торговлю в мире, то мы едва ли достигли этого", - сказал Дж.Трюдо.
1кю аю
Интерфакс