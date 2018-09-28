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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 12:20 28.09.2018 - 12:20

Иерусалим. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Российская сторона после инцидента со сбитым у берегов Сирии самолетом-разведчиком Ил-20 ограничила зону, в которой могут действовать в сирийском воздушном пространстве израильские ВВС, сообщило интернет-издание NEWSru Israel со ссылкой на израильское телевидение.

По данным израильских СМИ, самолетам ВВС Израиля, в частности, запрещено появляться в прибрежной зоне и возле военных баз России в Сирии.

Российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих, был сбит системой ПВО Сирии С-200 вечером 17 сентября над Средиземным морем.

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. При этом, по словам представителя Минобороны, Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.

В Израиле отрицают вину своих ВВС и полностью возлагают ответственность за инцидент на Дамаск. В армии обороны Израиля отмечают, что сирийские системы ПРО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения.

После этого трагического инцидента 24 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что в течение ближайших двух недель Россия передаст Сирии современный зенитно-ракетный комплекс С-300, а также поставит современные автоматизированные системы управления для командных пунктов ПВО.

1ак вв

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