Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 11:25

***В результате погибли шесть человек, 32 пострадали

(расширенная версия сообщения от 10:30 мск, добавлены данные о жертвах)

Дубай. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Самолеты возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции совершили налет на столицу Йемена Сану, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Авиаудары начались рано утром в четверг. Самолеты коалиции наносили удары по военным объектам хуситов, сообщают местные жители. Кроме того, по словам очевидцев, как минимум один удар пришелся на жилой дом.

В результате авианалета есть жертвы, в том числе мирные жители, сообщает агентство. По данным агентства ЭФЭ погибли как минимум шесть человек, 32 человека получили ранения. По данным службы здравоохранения мятежников-хуситов, все погибшие - члены одной семьи, среди них четверо детей.

Ранее в среду власти Саудовской Аравии сообщили, что беспилотники нанесли удар по нефтепроводу "Восток-Запад", и предположили, что атака была проведена йеменскими мятежниками-хуситами. В ней, по данным саудовской стороны, были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам.

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