Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 20:44

Лондон. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Два разведывательных самолета британских Королевских ВВС и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS в четверг совершили многочасовые полеты вблизи российских рубежей на Балтике, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, в районе 13:45 мск над Балтикой были зафиксированы два британских военных самолета, приближавшихся к морским границам Калининградской области.

Один из них - самолет разведки и управления нанесением авиаударов Sentinel R.1, пролетев вдоль северной границы Калининградской области в небе над Литвой, около часа барражировал к северо-западу от Белоруссии, а затем еще более двух часов - у границ Ленинградской и Псковской областей, выполняя задание в воздушном пространстве над Латвией и Эстонией.

Одновременно другой британский разведчик - самолет радиоэлектронной разведки RC-135W совершил серию пролетов вдоль северной границы Калининградской области и западной границы Белоруссии.

В это же время натовский AWACS, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен в Германии, встав в круг, длительное время курсировал у границ Ленинградской области в небе над северо-восточной Эстонией и югом Финского залива, а затем у границ Псковской области над территорией восточной Латвии.

Кроме того, в четверг у морских границ Калининградской области был зафиксирован полет шведского разведывательного самолета Gulfstream 4.

Как сообщалось, накануне у российских границ на Балтике также совершили полеты самолет радиотехнической разведки ВВС Франции Transall C-160NG и все тот же летающий радар НАТО.

Во вторник у границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, а также Белоруссии задание выполняли стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и британский самолет радиоэлектронной разведки RC-135W.

1нв ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!