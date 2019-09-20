Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 20:55

Лондон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - На фоне заявления главы командования ВВС США в Европе о прорабатываемых планах прорыва противовоздушной обороны Калининградской области два разведывательных самолета ВВС США и один британский в пятницу совершили очередные многочасовые полеты у границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, вылетевшие с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в пятницу в течение нескольких часов курсировали вдоль морских и сухопутных границ Калининградской области, выполняя задание в воздушном пространстве над международными водами Балтики, Польшей и Литвой.

Одновременно у границ Калининградской области осуществлял полет самолет радиоэлектронной разведки британских королевских ВВС RC-135W.

Как сообщалось, командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харриган заявил, что российские зенитные, противокорабельные и наземные ракетные комплексы в районе Калининграда, могут угрожать большей части НАТО, в связи с чем Соединенные Штаты подготовили план прорыва созданной там российской системы ПВО.

"Если нам придется этим заняться, например, уничтожить интегрированную систему ПВО (Калининградской области), пусть не будет сомнений, у нас есть план как это сделать", - цитирует военачальника издание Breaking Defense.

Он добавил, что "мы ведем подготовку к этому, мы постоянно продумываем эти планы, и (. . .) будем готовы к их реализации, если когда-либо нам придется это сделать".

Самолеты радиоэлектронной разведки RC-135 (в модификации "V" и "W") предназначены для отслеживания активности вооруженных сил потенциального противника, в частности, для сбора информации о работе радаров ПВО. Полученные сведения используются для разработки новых и модификации имеющихся систем раннего предупреждения об обнаружении американской авиации радиолокационными станциями противника, а также способов подавления работы радаров и разработки противорадиолокационных ракет для их уничтожения.

В пятницу все тот же американский разведчик RC-135V, перелетев затем в воздушное пространство Эстонии, также совершил два пролета вдоль западных районов Псковской и Ленинградской областей.

Наблюдатели отмечают, что в последнее время вновь резко возросла активность западной разведывательной авиации у российских рубежей. В сентябре разведчики стран-членов НАТО практически ежедневно осуществляют полеты вдоль западных рубежей России. При этом в отличие от предыдущих они выполняются с задействованием одновременно сразу нескольких летательных аппаратов, в том числе ВВС США, Великобритании, а также, с недавнего времени, французских разведывательных самолетов.

В четверг сразу шесть военных самолетов, в том числе из США, Британии и Франции, одновременно совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи границ России в регионе Балтики.

1нв ав

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