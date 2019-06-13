Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 21:12

Лондон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - На фоне крупномасштабных натовских учений BALTOPS 2019 на Балтике два американских и один британский самолет провели в четверг многочасовые разведывательные полеты вблизи границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение около трех часов курсировал у российских рубежей в польском воздушном пространстве и над международными водами Балтики.

Тем временем аналогичный самолет радиоэлектронной разведки британских Королевских ВВС RC-135W осуществлял полет вблизи границ Калининградской области над Балтикой, а также в небе Литвы.

Одновременно к юго-западу от Калининградской области в воздушном пространстве Польши выполнял задание самолет радиоэлектронного подавления ВВС США EC-130H. Американский самолет, вылетевший с 31-й тактической авиабазы Кшесины близ польского города Познань, временами приближался к российской границе на расстояние 51-55 км. Согласно открытым источникам, с этого расстояния самолет радиоэлектронной борьбы потенциально мог "сканировать" работу военных объектов на территории области и создавать помехи для радиолокационных станций и нарушать системы связи.

Кроме того, в четверг в польском небе к юго-западу от Калининградской области был зафиксирован полет самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS.

Как сообщалось, в воскресенье в акватории Балтийского моря стартовали ежегодные, 47-е по счету, военно-морские учения BALTOPS-2019 с участием кораблей из 18 стран-членов НАТО и партнеров блока.

Всего в учениях, которые продлятся до 21 июня, задействовано 44 корабля и 2 подводные лодки, 40 самолетов и вертолетов и 8,6 тыс. военнослужащих. В рамках BALTOPS-2019 отрабатываются десантные операции, действия по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.

1нв ан

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