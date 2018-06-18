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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 14:53 18.06.2018 - 14:53

Лондон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Стратегические разведывательные самолеты ВВС США и Великобритании в понедельник провели очередные многочасовые разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет RC-135V с бортовым номером 64-14844 и позывным TOKEN42, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, более трех часов курсировал у границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши, а также над международными водами Балтики.

Тем временем, британский разведчик RC-135W с бортовым номером ZZ666 и позывным RRR7210, поднявшийся с авиабазы Уоддингтон в Англии, провел полет вблизи границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии, а затем, перелетев в Литву, длительное время летал у северной границы Калининградской области.

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