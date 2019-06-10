Этот контент был опубликован 10 июня 2019 г. 13:23

Лондон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - На фоне начавшихся на Балтике крупномасштабных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019 разведывательные самолеты ВВС США и Швеции в понедельник провели длительные полеты вблизи границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершил полный облет Калининградской области, а затем курсировал вдоль ее южных границ, находясь в воздушном пространстве Польши. Всего американский самолет радиоэлектронной разведки находился вблизи российских границ около двух с половиной часов.

Одновременно у морских границ области над международными водами Балтийского моря осуществлял полет шведский разведывательный самолет Gulfstream 4, который поднимался с авиабазы Малмен.

Как сообщалось, в воскресенье в акватории Балтийского моря стартовали ежегодные, 47-е по счету, военно-морские учения BALTOPS-2019 с участием кораблей из 18 стран-членов НАТО и партнеров блока.

Всего в учениях, которые продлятся до 21 июня, задействовано около 50 кораблей и подводных лодок, 40 самолетов и вертолетов и 8,6 тыс. военнослужащих. В рамках BALTOPS-2019 планируется проведение десантных операций, отработка операций по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.

Тем временем, на учения в море вышли корветы и малые ракетные корабли (МРК) Балтийского флота.

"В рамках плановых учений в полигоны боевой подготовки Балтийского флота в Балтийском море вышли несколько корабельных групп для проведения ряда тактических учений", - сообщил представитель флота Роман Мартов.

По его словам, в составе корабельных ударных групп - корветы "Бойкий" и "Стойкий", малые ракетные корабли "Серпухов", "Зеленый Дол", "Ливень", "Пассат", а также противолодочный корабль "Алексин".

"Корабельные ударные группы проведут комплекс учений по противолодочному обеспечению, нанесению условных ракетных ударов по кораблям условного противника, выполнят артиллерийские и торпедные стрельбы в морских полигонах флота, стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности", - сказал Мартов.

Он отметил, что экипажи также отработают задачи по поиску и уничтожению условной подводной лодки. Кроме того, будут выполнены электронные пуски ракетного оружия и отражен массированный налет авиации.

1нв др

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