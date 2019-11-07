Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 14:45

Лондон. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет RC-135V и самолет дальнего боевого управления и целеуказания ВВС США E-8C Joint STARS в четверг одновременно совершили длительные полеты вблизи Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет радиоэлектронной разведки RC-135V, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Англии, несколько часов курсировал вдоль границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши. Временами самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, приближался к границе России на расстояние 55-70 км.

Тем временем самолет управления нанесением ударов E-8C Joint STARS, поднявшийся с авиабазы Рамштайн в Германии, выполнял задание над международными водами Балтики к северо-западу от морской границы Калининградской области, временами приближаясь к ней на расстояние примерно 75 км.

В среду этот самолет E-8C Joint STARS также выполнял разведывательный полет вблизи морской границы Калининградской области.

Кроме того, в среду три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие, совершили полеты вблизи российских границ в районе Баренцева моря. Маршрут полета проходил над международными водами Баренцева моря вдоль побережья Мурманской области, к северу от полуострова Канин и острова Колгуев и к западу от архипелага Новая Земля. Вместе с ними вблизи российских рубежей был зафиксирован самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V, который в четверг летал вблизи Калининградской области.

Командование ВВС США в Европе официально подтвердило, что три бомбардировщика B-52H, поднявшиеся с авиабазы Фэрфорд в Англии, выполняли полеты над Баренцевым морем.

1нв пч

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