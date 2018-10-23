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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 12:47 23.10.2018 - 12:47

Лондон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Сразу два стратегических разведывательных самолета ВВС США RC-135 во вторник провели длительные полеты вблизи границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Так, по их сведениям, самолет RC-135U с бортовым номером 64-14849 и позывным LUIGI16, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершил полет вблизи границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии. На обратном пути он совершил пролет вблизи морских границ Калининградской области.

Тем временем, самолет RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным MARIO64, также поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Англии, несколько часов курсировал к югу от Калининградской области в небе над северо-востоком Польши.

Наблюдатели отмечают, что в последнее время резко возросла интенсивность полетов американских и других натовских разведывательных самолетов у границ России, а также Сирии, куда поставлены российские зенитные ракетные системы С-300.

Как сообщалось, в минувший понедельник стратегический разведывательный самолет ВВС США R-135V совершил многочасовой полет вблизи побережья Краснодарского края и Крыма.

Американский разведчик, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение более четырех часов курсировал по линии от Сочи, вдоль всего побережья Краснодарского края, мимо Керченского пролива, вдоль южного и юго-западного побережья Крыма до западной оконечности полуострова. Кроме того, он впервые провел разведку вблизи побережья Абхазии.

С учетом возможностей ведения радиоэлектронной разведки на большую глубину территории противника, самолет ВВС США мог "сканировать" всю территорию Крыма и Краснодарского края. Согласно открытым источникам, R-135V, в частности, способен вскрывать дислокацию и режим работы систем ПВО вероятного противника.

В минувшую субботу самолет ВВС США RC-135U совершил многочасовой полет у побережья Мурманской области.

1нв др

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