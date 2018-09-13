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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 21:33 13.09.2018 - 21:33

Лондон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Разведывательные самолеты ВВС США в четверг совершили многочасовые полеты у границ России на Балтике и Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведения, стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4A ВВС США с бортовым номером 04-2021, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение около 10 часов вел разведку вблизи границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Литвы. Маршрут его полета к российским границам пролегал в небе над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной, Польшей и Литвой.

Тем временем, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14846, поднявшийся в четверг с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение более шести часов курсировал вблизи побережья Крыма и Черноморского побережья Краснодарского края.

При этом американский разведчик RC-135V находился вблизи Крыма, когда над полуостровом кружил российский самолет спецсвязи Ту-214СР с бортовым номером RA-64516.

Накануне вблизи побережья Крыма и Краснодарского края на Черном море были зафиксированы многочасовые полеты все того же разведывательного самолета ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14846, а также патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168998, вылетевшего с авиабазы Сигонелла на Сицилии.

Кроме того, в среду тот же стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A с бортовым номером 04-2021 провел многочасовой полет вдоль линии разграничения в Донбассе.

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