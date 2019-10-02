Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 17:43

Лондон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Два патрульных самолета ВМС США - EP-3E Orion и P-8A Poseidon в среду одновременно совершили очередные разведывательные полеты вблизи морских границ Крыма и Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американские морские разведчики, вылетевшие с авиабаз в Греции и Италии соответственно, в течение около трех часов курсировали у Черноморских границ России, выполняя задания над международными водами вдоль юго-западного и южного побережья Крыма и берегов Кубани в районе Новороссийска. В районе Севастополя, где американские самолеты провели большую часть времени, они приближались к Крыму на расстояние около 30-35 км.

Как сообщалось, в минувшую субботу два самолета ВМС США также осуществили многочасовые разведывательные полеты у морских границ на Черном море.

Кроме того, 27 сентября вблизи побережья Крыма и Кубани были зафиксированы полеты самолета радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135U и дальнего беспиотника ВВС США RQ-4A Global Hawk. При этом американский беспилотник перед подлетом к российским границам на Черном море в течение пяти часов летал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве. В ходе выполнения задания, он осуществил четыре подлета на расстояние 36-57 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Как отмечают наблюдатели, в последнее время вновь резко возросла активность западной разведывательной авиации у российских границ. В сентябре разведчики стран-членов НАТО практически ежедневно осуществляли полеты вдоль западных и южных рубежей России. При этом в отличие от предыдущих они в основном выполняются с задействованием одновременно нескольких летательных аппаратов.

1нв ав

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