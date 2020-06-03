Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 21:24

Лондон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Патрульные противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon в среду совершили очередные длительные разведывательные полеты вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус, а также у Крыма, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение более двух часов кружил вблизи Сирии. В районе базы в Тартусе он приближался к сирийскому побережью на расстояние 35,7 км, то есть фактически шел по кромке 12-мильной морской границы, проходящей в 22 км от берега. К авиабазе Хмеймим Poseidon подходил на расстояние 55 км.

Полет выполнялся на высоте всего 6 тыс. метров над международными водами Средиземного моря.

Тем временем еще один американский морской разведчик P-8A Poseidon в среду выполнял задание вблизи Крыма. Он совершил пролет вдоль южного побережья полуострова, а затем курсировал к юго-западу от Севастополя.

Как сообщалось, 29 мая два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer после трансатлантического беспосадочного перелета совершили полеты над акваторией Черного моря. На их "перехват" вылетали два российских истребителя.

"Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировали их как самолеты стратегической авиации В-1В, после чего американские бомбардировщики изменили направление полета от государственной границы РФ", - сообщили тогда в Минобороны РФ.

1нв аг

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