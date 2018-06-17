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Дамаск. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Самолеты возглавляемой США международной коалиции нанесли в провинции Дейр-Эз-Зор удар по позициям сирийской армии, сообщает сирийское агентство SANA.

"Авиация международной коалиции, возглавляемой США, бомбила позиции наших военных в поселении Аль-Хари к юго-востоку от Абу-Камаль, есть убитые и раненые", - говорится в сообщении.

гс

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Интерфакс