Самолеты возглавляемой США коалиции нанесли удар по сирийской армии в провинции Дейр-Эз-Зор

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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 1:09 18.06.2018 - 01:09

Дамаск. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Самолеты возглавляемой США международной коалиции нанесли в провинции Дейр-Эз-Зор удар по позициям сирийской армии, сообщает сирийское агентство SANA. "Авиация международной коалиции, возглавляемой США, бомбила позиции наших военных в поселении Аль-Хари к юго-востоку от Абу-Камаль, есть убитые и раненые", - говорится в сообщении. гс Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс