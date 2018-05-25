Самолеты впервые совершили взлет и посадку с китайского авианосца "Ляонин" в ходе ночных испытаний
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Пекин. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Испытания в темное время суток китайского авианесущего крейсера ВМС КНР "Ляонин" завершились в ночь с четверга на пятницу, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
На видео, которое было распространено китайскими СМИ, видно, как с авианосца поднимаются и затем осуществляют посадку истребители J-15.
По данным агентства, в Китае расценивают проведенные испытания как значительный шаг вперед. Авианосец "Ляонин", перестроенный из купленного у Украины советского авианесущего крейсера "Варяг", используется в ВМС КНР с 2012 года.
Между тем, в Китае успешно завершились пятидневные испытания авианосца собственной постройки, который также может размещать истребители J-15.
Тэ эф др
Интерфакс