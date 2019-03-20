Лондон. 20 марта. ИНТЕРФАКС - В Исландии сообщили о случае приближения к воздушному пространству страны двух российских противолодочных самолетов Ту-142, сообщает издание Icelandreview.
В результате для сопровождения этих самолетов в воздух были подняты два истребителя ВВС Италии, которые находились в Исландии для участия в учениях. При этом исландская сторона отмечает, что российские самолеты не нарушали исландское воздушное пространство.
Исландские СМИ отмечают, что данное событие имело место еще в понедельник утром. Изначально о нем сообщили в службе береговой охраны Исландии.
В МИД Исландии подчеркнули, что сопровождение российских самолетов было проведено в полном соответствии с правилами НАТО.
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