Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 9:26

Лондон. 20 марта. ИНТЕРФАКС - В Исландии сообщили о случае приближения к воздушному пространству страны двух российских противолодочных самолетов Ту-142, сообщает издание Icelandreview.

В результате для сопровождения этих самолетов в воздух были подняты два истребителя ВВС Италии, которые находились в Исландии для участия в учениях. При этом исландская сторона отмечает, что российские самолеты не нарушали исландское воздушное пространство.

Исландские СМИ отмечают, что данное событие имело место еще в понедельник утром. Изначально о нем сообщили в службе береговой охраны Исландии.

В МИД Исландии подчеркнули, что сопровождение российских самолетов было проведено в полном соответствии с правилами НАТО.

1во др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!