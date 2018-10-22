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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 8:01 22.10.2018 - 08:01

Таллин. 22 октября - Базирующиеся в Эстонии на авиабазе Эмари истребители ВВС Германии Eurofighte в понедельник начнут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, полеты продлятся всю рабочую неделю. Самолеты будут отрабатывать полеты на низкой высоте, не ниже 152 метров и вдали от населенных пунктов.

Государства-члены НАТО выделяют для проведения учений и тренировок, в том числе полетов на низкой высоте, определенные места в своем воздушном пространстве. Такие же территории выделили и Латвия, Литва и Эстония. Полеты на небольшой высоте проводятся по согласованию с Летным департаментом и АО "Служба авиационных полетов".

Согласно решению Совета НАТО, самолеты альянса в порядке ротации осуществляют охрану воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии, не имеющих своих истребителей, начиная с 20 марта 2004 года, когда государства Балтии стали членами Североатлантического союза.

Второй отряд миссии по охране воздушного пространства из Португалии на истребителях F-16 базируется в Литве на авиабазе Шауляй.

аг

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