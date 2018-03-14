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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 20:00 14.03.2018 - 20:00

*** Британский самолет управления нанесением ударов вылетал на задание к российским рубежам в район Баренцева моря

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Разведывательные самолеты США, командования НАТО и Великобритании, способные осуществлять радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, в среду провели многочасовые полеты у границ России на Балтике и в районе Баренцева моря, свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Так, по их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным MEGA73, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, днем в течение нескольких часов курсировал вдоль южной границы Калининградской области, находясь в небе над Польшей, а также над международными водами Балтики вблизи российских морских границ.

Тем временем, натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS с бортовым номером LX-N90453 и позывным NATO06, который поднимался с авиабазы альянса в Гайленкирхен в Германии, совершил полет у южной границы Калининградской области, а также вблизи Ленинградской и Псковской областей в воздушном пространстве Эстонии.

Кроме того, в среду британский самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ690 вылетал с авиабазы Уоддингтон в Англии на задание к российским рубежам в район Баренцева моря. В полете его сопровождал американский самолет-заправщик KC-135.

Как сообщалось, во вторник два самолета ВВС США, а также самолеты Великобритании и командования НАТО также проводили многочасовые разведывательные полеты вблизи Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, побережья Крыма и Краснодарского края, а также вблизи российских регионов, граничащих с Донбассом.

Нв об

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