Нью-Йорк. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Разногласия между Boeing Co. и международными авиационными регуляторами могут привести к новой отсрочке возврата в эксплуатацию самолетов 737 MAX, в связи с чем эти самолеты, возможно, не вернутся в строй к рождественским праздникам, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Полеты самолетов Boeing 737 MАX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф - в Индонезии и Эфиопии. В Boeing катастрофы объяснили проблемами с программным обеспечением системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете. Компания в середине мая заявила, что полностью обновила ПО. Однако в июне WSJ писала со ссылкой на свои источники, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило еще одну проблему с ПО у MAX, которая не имеет прямого отношения к системе MCAS.

Августовская встреча Boeing с мировыми регуляторами прошла неудачно, сообщили источники газеты. Представители США, Европы, Бразилии и других стран посчитали, что Boeing привела недостаточно технических деталей и не смогла ответить на специфические вопросы относительно модификации проблемного ПО.

Теперь, по словам источников, компании предстоит подготовить новые документы с описанием вносимых изменений. Изменения должно утвердить FAA, прежде чем будет назначена новая встреча с международными регуляторами, а также начнется проведение ключевого тестирования ПО.

Таким образом, отсрочка возврата в эксплуатацию самолетов 737 MAX растянется еще на несколько недель, и есть большая вероятность, что этого не произойдет до периода рождественских праздников.

В Европе представители отрасли отмечают, что основная часть самолетов Boeing 737 MAX в регионе не вернется в эксплуатацию ранее января 2020 года. Европейские регуляторы ранее дали понять, что им может потребоваться дополнительное время на проверку изменений, внесенных Boeing в систему управления полетом и ПО системы MCAS.

По словам представителя Boeing, компания по-прежнему рассчитывает, что самолеты Boeing 737 MAX начнут возвращаться в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года. Он добавил, что срок возврата самолетов в строй будет зависеть от решения FAA и мировых регуляторов.

FAA подтвердило, что собранной им международной группе экспертов, в которую входят представители девяти международных регуляторов, потребуется больше времени для того, чтобы документально утвердить проведенную проверку и предоставить рекомендации для сертификации самолета в США с учетом внесенных изменений.

Тем временем, авиакомпании вынуждены составлять графики полетов на ближайшие месяцы без учета самолетов Boeing 737 MAX. Так, American Airlines Group сообщила, что не будет включать эти самолеты в расписание полетов на период вплоть до 3 декабря. Другая авиакомпания - United Airlines Holdings - не включает самолеты 737 MAX в график полетов до 19 декабря.

Служба финансово-экономической информации

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