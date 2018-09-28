Самолет авиакомпании Папуа-Новой Гвинеи при посадке на один из островов Микронезии рухнул в лагуну
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Лондон. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Самолет с пассажирами, принадлежащий авиакомпании Папуа-Новой Гвинеи Air Niugini при посадке на один из островов архипелага Трук Микронезии рухнул в лагуну Чуук, сообщили местные СМИ.
Причина, почему экипаж промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы, пока не установлена.
Представитель аэропорта Вено, куда направлялся самолет, следовавший рейсом из Папуа-Новой Гвинеи, заявил, что "кто-то разберется в этом и сообщит нам".
На борту самолета находились 36 пассажиров, погибших и серьезно пострадавших нет.
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Интерфакс