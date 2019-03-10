Этот контент был опубликован 10 марта 2019 г. 9:46

Лондон. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпел крушение при выполнении рейса из Аддис-Абеба в Найроби, передает в воскресенье британская телерадиокорпорация BBC.

"Канцелярия премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии хотела бы выразить глубочайшие соболезнования семьям погибших сегодня утром на самолете Ethiopian Airlines Боинг-737, выполнявшем регулярный рейс в Найроби", - написал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али в Twitter.

1кю бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!