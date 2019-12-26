Этот контент был опубликован 26 декабря 2019 г. 15:22

Лондон. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Тактический самолет радиоэлектронной разведки Армии США Beechcraft RC-12X Guardrail в четверг совершил многочасовой полет вблизи границы Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, двухмоторный турбовинтовой самолет, вылетевший из Шяуляя (Литва), более трех часов летал вдоль российско-литовской границы на расстоянии примерно от 20 до 40 км от нее и на высоте около 8,5 тыс. метров. В общей сложности он совершил не менее 10 пролетов вдоль границы с России.

Согласно открытым источникам, самолет оснащен новейшим оборудованием для перехвата электронных сигналов и определения их местоположения.

Как сообщалось, в понедельник два самолета ВВС США также совершили многочасовые разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики.

В частности, самолет радиоэлектронной разведки RC-135V c позывным MARIO64, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Англии, первоначально облетел Калининградскую область со стороны Балтийского моря и Литвы, а затем осуществил два пролета вдоль западных границ Псковской и Ленинградской областей в небе Латвии и Эстонии.

Одновременно самолет управления нанесением ударов E-8C Joint STARS, встав в круг, длительное время курсировал к югу от Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.

В общей сложности полеты двух американских разведывательных самолетов у границ России продолжались три часа.

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