Лондон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Тактический самолет радиоэлектронной разведки армии США Beechcraft RC-12X Guardrail в среду совершил очередной многочасовой полет вблизи границы Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По их сведениям, двухмоторный турбовинтовой самолет с позывным YANK02, вылетевший с авиабазы НАТО под Шяуляем (Литва), четыре часа курсировал вдоль российско-литовской границы на расстоянии примерно 38-45 км от нее и на высоте около 7,6 тыс. метров. В общей сложности он совершил не менее восьми пролетов вдоль границы с Россией в воздушном пространстве Литвы.
Согласно открытым источникам, самолет оснащен новейшим оборудованием для перехвата электронных сигналов и определения их местоположения.
Аналогичные полеты американский самолет также выполнял в понедельник и вторник.
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